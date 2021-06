Cocoondance präsentiert App für den Tanz : Was den Menschen bewegt

Was den Menschen bewegt

Bonn Die Bonner Kompanie Cocoondance stellt eine innovative MoveApp vor. Sie soll Lust auf Bewegung und Tanz machen

Die Frage ist freilich, was sie leistet und was man als Laie damit anfangen kann. Giovanola bezeichnet sie als ein Werkzeug, das dabei helfe, Bewegung als Kommunikationsinstrument zu benutzen. „Man kann zeichnen, man kann einen Film machen oder Gedichte schreiben“, erläutert Giovanola die Anwendungsgebiete der App.

Offenes Bewegungsglossar für den Tanz

Die Idee dahinter ist, so etwas wie ein Bewegungs-Glossar zu erstellen. Dabei geht es nicht darum, Begriffe wie „Grand jeté“, „Croisé“ oder „Arabesque“ aus dem klassischen Ballett zu erklären, sondern über neue Begriffe nachzudenken, die auf den ersten Blick gar nicht einmal mit Tanz assoziiert werden müssen. Jeder Nutzer kann dann seine Gedanken zu Begriffen wie „Filming“, „Tetris“, „Inflating“ oder „Gimbal“ formulieren und als Text, Zeichnung, in Form einer Audiodatei oder eines Videos hochladen.

Der Aufbau der dreisprachigen App spiegelt auch die Arbeitsweise von Cocoondance wider, die sich sowohl in den eigenen Choreografien als auch in begleitenden Workshops seit jeher auf sehr vielfältige Weise mit dem Thema Körper und Bewegung auseinandersetzt und dabei die Grenze vom klassischen und modernen Tanz zu anderen Bewegungsformen immer wieder bewusst überschreitet. Elemente diverser Kampfsportarten findet man in ihren Choreografien ebenso wie Bewegungsmuster aus der Hip-Hop-Kultur. Die MoveApp soll laut Giovanola die Lust der Menschen auf Tanz und auf die Beschäftigung mit Bewegung „wie eine Epidemie“ verbreiten.