Rundgang voller Bühnenträume So war die 17. Bonner Theaternacht

Eine spannende Setzung, die mitunter ein wenig ausfranst (zwischendurch dreht sich das Stück auch um die Zustände in Bangladesch und die Flutkatastrophe an der Ahr), vom Grundsatz her aber mehr Raum verdient hätte. Das Ende der Aufführung ist auf jeden Fall schneller gekommen als gedacht – und schon nutzt Regisseur Markus Weber die Gelegenheit, für das Haus zu trommeln. Was auch dringend nötig ist, da die Stadt kurzerhand Zuwendungen in Höhe von 20.000 Euro umverteilt hat: Die Bühnensparte muss auf die Summe verzichten, dafür soll eine Tanzsparte auf- und ausgebaut werden. Also müssen die Ensembles selber ran und werden als Zeichen der Solidarität für ihr zweites Zuhause am morgigen Freitag das Foyer renovieren. Eine tolle Geste. Nur schade, dass sie nötig ist.