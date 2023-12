Tinder-Schocks und TikTok-Stars BonnLive präsentiert eigenes Comedy-Format im Brückenforum

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Während der Pandemie hat BonnLive, ein Ableger der Veranstaltungsagentur der Green-Juice-Initiatoren Julian und Simon Reininger, zeitweilig die einzigen Konzerte in der Region organisiert und vielen Künstlern eine Bühne geboten, als alles andere verboten war. Längst ist klar, dass BonnLive der Stadt erhalten bleibt und ihre Position ausbauen will, indem sie unter anderem die oberste Etage des Karstadt-Gebäudes in einen Multifunktionssaal umbaut – und indem sie weiterhin Musik und Kleinkunst präsentiert. Im Brückenforum hatten die Veranstalter jetzt eine Mixed-Comedy-Show ausgerichtet, bei der es durchaus die ein oder andere Überraschung gab. Positive wie negative.