Konzerte auf dem Telekom Campus Diese Künstlerinnen und Künstler spielen bei BonnLive Open Air 2024

Das während der Corona-Pandemie gegründete Unternehmen hat sich mittlerweile fest als Veranstalter von Open Air-Konzerten etabliert: So gaben sich in den letzten Jahren unter anderem Juli, Sportfreunde Stiller oder Bosse auf dem Telekom Campus in Ramersdorf die Ehre. Wir geben einen Überblick, welche Künstlerinnen und Künstler dort in diesem Jahr auftreten - und für welche Konzerte es noch Tickets gibt.