Proben für Premiere von neuem Stück Breakdance und Akrobatik am GOP

Von außen wirkt die graue Industriehalle in Hannover Brink-Hafen unscheinbar. Doch die großen, roten Buchstaben G, O und P auf der Vorderseite lassen erahnen, dass sich im Inneren eine ganz andere, bunte Welt eröffnet – eine Welt des Varietés voll Akrobatik und Tanz. Hier in der Probenhalle bekommt die neue GOP-Show „Stylez“, die am Donnerstag, 18. Januar, Weltpremiere am Standort Bonn feiern wird, ihren letzten Schliff.