Filmfestival in der Brotfabrik „Skandinavische Filmtage 2024“ zeigen sieben Filme in Bonn

Die Vielfalt ist im Programm deutlich zu erkennen; Die Parlamentsabgeordnete Juulia führt eine polyamore Beziehung mit ihrem Pastor-Ehemann im Film „Four Little Adults“. In „Norwegian Dream“ verlieben sich zwei Männer in einer Fischfabrik ineinander. Die drei Schwestern Laura, Mira und Steffi kämpfen sich durch ein Leben ohne Eltern in „Paradise is Burning“. Und Ninna Pálmadóttir erzählt in ihrem Film „Solitude“ die Geschichte des einsamen Landwirts Gunnar und seines zehnjährigen Nachbarn Ari. Um nur einige der Filme zu nennen.