Sänger saß bei der Technik Weltstar besucht Konzert von Peter Gabriel in Köln und geht nach der Pause

Der Besuch des Weltstars in der Kölner Lanxess-Arena sei vermutlich mit dem Management von Peter Gabriel abgesprochen, erklärt Grenke. Das käme häufiger mal vor. So soll auch der US-amerikanische Rapper Machine Gun Kelly das Konzert der R&B-Sängerin SZA am Sonntag in der Lanxess-Arena mitverfolgt haben. Da solche Besuche von bekannten Künstlern meist unter den Managements der Musiker abgesprochen werden, bekäme die Lanxess-Arena im Vorfeld nichts davon mit, erklärt Grenke.