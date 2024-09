200 Jahre Anton Bruckner Bruckners „Keckste“ ist bei Andris Nelsons in besten Händen

Ein seltsamer Kauz muss dieser Anton Bruckner gewesen sein. Der an diesem Mittwoch vor genau 200 Jahren im oberösterreichischen Ansfelden geborene Komponist konnte, wenn er durch die Straßen Wiens spazierte, mitunter recht verstörend auf seine Mitbürger wirken. Ganz in Schwarz gekleidet, Schlapphut auf dem kahlen Kopf, die Hosen weit und viel zu kurz (um beim Orgelspiel genügend Beinfreiheit zu haben). Die Frauen blieben zu seinem Bedauern auf Distanz. Eine seiner Schülerinnen lehnte seinen Heiratsantrag ab, weil „er allweil so narrisch angezogen“ sei. Auch die acht weiteren schriftlich überlieferten Heiratsanträge fanden kein positives Echo. Selbst Musikerkollegen zeichneten ein zwiespältiges Bild seiner Persönlichkeit. „Halb Trottel, halb Genie“, beschrieb etwa der nur wenig jüngere Dirigent Hans von Bülow den tiefgläubigen Oberösterreicher einmal.