Vorfall in Bonn In Bundeskunsthalle geschmuggeltes Porträt wird versteigert

Das Bild, das eine Kölner Studentin in die Ausstellung der Bundeskunsthalle im Oktober geschmuggelt hat, soll versteigert werden. Wie das Bonner Museum mitteilt, soll das Porträt am 30. November bei einer Kunstauktion in Köln unter den Hammer kommen. Der Erlös soll den Verein ArtAsyl in Köln bei seiner Arbeit unterstützen. Der Verein setzt sich unter dem Motto „Kunst verbindet Kulturen“ für eine offene Gesellschaft ein.