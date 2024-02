Gesellschafts-Forum in der Bundeskunsthalle Bonn Ein Auftakt zur ständigen Teilhabe der Bürger am Museum

Demokratie gibt es nur, wenn wir fortwährend an ihr arbeiten. So heißt es in der Ankündigung der Ausstellung „Für Alle! Demokratie neu gestalten“, die in der Bundeskunsthalle Ende Mai eröffnet wird. Hier werden Kunst und Design, Zeugnisse aus der politischen Kulturgeschichte, der Architektur, aus Film und Fotografie zu sehen sein. Daneben wird man aber auch die Dokumentation eines demokratischen Prozesses finden, der sich jüngst live in der Bundeskunsthalle selbst abgespielt hat.