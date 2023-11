Konzert am 10. Dezember Alle Infos zum Burna Boy Konzert in Köln

Burna Boy, bürgerlich Damini Ogulu, tritt am 10. Dezember in der Kölner Lanxess-Arena auf. Der Nigerianer bringt vor allem zwei Musikstile zusammen: Reggae und Afrobeat. Mit seiner, mit einem Grammy ausgezeichneten Musik, konnte Burna Boy als erster afrikanischer Künstler jeweils ein Stadion in den USA und Großbritannien ausverkaufen. Nachdem er durch seine Mitarbeit am Song „Own it“ mit Stormzy und Ed Sheeran weltweite Bekanntheit erlangte, spielt er nun seine „I Told Them...“ Tour.