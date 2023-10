Desert-Rock Calexico bringt die Philharmonie zum Tanzen

Die Live-Wiederbegegnung mit „Feast of Wire“ wurde dank dieser großartigen Musiker zu einem Ereigniss. Als Intro von Band hörte man das kurze, eigentlich erst in der Mitte des Albums auftauchende Instrumentalstück „The Book And The Canal“, doch sonst hielt man sich weitgehend an die Vorgaben von „Feast Of Wirde“, begann also mit dem „Sunken Waltz“, der die Hörer gleich tief in die Atmosphäre der Wüstenwelt eintauchen ließ. In „Black Heart“, dem wohl düstersten Stück des Albums, kam die Lap-Steel-Guitar mit schneidenden Klängen zum Einsatz, „Not Even Nicks...“ ergänzten sie um den Joy-Division-Klassiker „Love Will Tear Us Apart“, mit dem sie das Publikum zum Mitsingen bewegten. Was mit ihren eignen Songs schwieriger ist. Vor „Close Behind“ empfahl Burns dann den Zuhörern, die Augen zu schließen und sich ein großes Sinfonieorchester vorzustellen. Wobei die Musik dann natürlich eher an Ennio Morricone, dessen Western-Musik bei Calexico ebenfalls hörbar Spuren hinterlassen hat.