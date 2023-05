Stefan Waghubinger in der Springmaus in Bonn-Endenich Captain Kirk spielt Monopoly

Derartige Begriffe nimmt Waghubinger natürlich nicht in den Mund, das wäre zu einfach, zu offensichtlich, zu platt. Stattdessen erzählt er von den „unsinnigen“ Höhlenmalereien der Steinzeitmenschen, von seinem sich auf den röhrenden Hirsch beschränkenden eigenen Kunstverständnis und von den religiösen Konnotationen eines Amazon-Versandzentrums in ferner Zukunft. Dann wieder sinniert er über den Sinn des Lebens, realisiert wie einst Sokrates, dass er nichts weiß – und entschuldigt damit jegliches Fehlen von Eigenverantwortung. Denn warum selber denken, wenn es eh nichts bringt? Auf diese Ausrede kann und will sich sein Publikum nicht zurückziehen, hängt an den Lippen des 56-Jährigen und dankt ihm am Ende mit herzlichem Applaus.