Residenzkünstler beim Bonner Beethovenfest Cellist Insang Enders liebt die Gemeinschaft

Diese Szene hat sich in der Erinnerung des Musikers Isang Enders eingebrannt. Während einer Südamerika-Tournee mit dem Sitkovetsky Trio, dem er als Cellist angehört und das in diesem Jahr eine Residenz beim Beethovenfest hat, ging es in einem Taxi über eine endlos scheinende Straße mitten durch den den Dschungel Kolumbiens. Im Inneren des Wagens herrschte ein akustisch buntes Treiben. „Qian telefonierte auf Chinesisch mit ihren Kindern, Alexander auf Russisch mit seiner Mutter und ich mit meinem Sohn auf Deutsch“, erzählt Enders, „und unser Fahrer hörte spanischsprachiges Radio. Und wenn wir uns im Auto miteinander unterhielten, sprachen wir alle Englisch.“ Das Taxi als Schmelztiegel der Sprachen und Kulturen, die bei aller Verschiedenheit doch immer wieder zusammenkommen können.