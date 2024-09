Sinfoniekonzert beim Bonner Beethovenfest Cellistin Julia Hagen brilliert mit Elgar-Konzert

Vielleicht darf man es als eine Art Zeichen interpretieren, dass just am Tag des 150. Geburtstag von Arnold Schönberg beim Beethovenfest kein Werk des Erfinders der Zwölftonmusik erklang. Und auch keines, das in der Tradition des einflussreichen Komponisten entstand, der wie kaum ein anderer die westeuropäische Musik des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Das „Altern der neuen Musik“ hatte bereits der Musikphilosoph Theodor W. Adorno 1954 in einem Vortrag diagnostiziert, heute fühlt sich eine jüngere Generation von Komponisten der Schönberg-Tradition überhaupt nicht mehr verpflichtet. Die Musik darf wieder zugänglich sein, selbst wenn sie von ernsten Themen handelt. Sie darf mit eingängigen Hamonien spielen, Melodien artikulieren und rhythmisch mitreißen. Beispiel dafür ist die fünfte Sinfonie des türkischen Pianisten und Komponisten Fazil Say, die am Freitag, 13. September, mithin an Schönbergs 150. Geburtstag, in einer fulmanten Aufführung der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der temperamentvollen Leitung der jungen italienisch-türkischen Dirigentin Nil Venditti zu erleben war.