„Der nackte Wahnsinn“ im Schauspielhaus in Bonn Wenn die Generalprobe zum Desaster wird

Bad Godesberg · In diesem Stück funktioniert gar nichts: Das Ensemble verpasst Einsätze und Abgänge, Requisiten fehlen, die Generalprobe ist ein Desaster. Am Freitag feiert die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ Premiere in Bonn. Was erwartet das Publikum?

28.11.2023 , 13:36 Uhr

Spielt einen Regisseur, der „leicht cholerisch und ungerecht ist“ : Schauspieler Daniel Stock, seit 2018 im Bonner Ensemble. Foto: Judith Nikula

