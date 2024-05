TV-Kabarettist in Bonn Christian Ehring lobt im Pantheon die gedruckte Zeitung

Irgendwann in der zweiten Hälfte des Abends hält Christian Ehring auf der Bühne im ausverkauften Bonner Pantheon eine gedruckte Ausgabe des General-Anzeigers vom Wochenende 25. und 26. Mai hoch. In den kommenden Minuten blättert sich der TV-gestählte Kabarettist (aus den Satiremagazinen „heute-show“ und „extra 3“) durch den GA und hält ein ebenso unaufgeregtes wie eindringliches Plädoyer für die Zeitung in Papierform. „Es gibt viele, die sagen, das wird es in zehn Jahren nicht mehr geben“, so Ehring. Er überfliegt Titelseite, Meinungen, Politik, Wirtschaft (das Feuilleton überblättert er allerdings im Eifer des Gefechts) und Sport. „Jetzt interessiert mich der Lokalteil.“ Fahrradspuren auf der Adenauerallee, lebensrettende KI im Schwimmbad. Dann Todesanzeigen, Leserbriefe, Panorama (dort sind ihm freilich zu wenig entspannende Neuigkeiten aus der Prominentenszene). Ehring hält abermals den General-Anzeiger hoch und tippt auf den dicken Stapel Papier: „Sie brauchen kein Handy, kein Endgerät, der ganze Content ist da drin. Sie können abends auch alles an jemanden weitergeben, ganz ohne Zugangsdaten. Die gedruckte Zeitung hat ihre Vorteile.“