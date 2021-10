„Cry Macho“ neu im Kino : Clint Eastwood hat mit 91 noch immer Lust auf Film

Ein Gesicht, das eine Geschichte erzählt: Clint Eastwoood verarbeitet in seinem jüngsten Werk die Geschichte eines abgehalfterten Rodeo-Reiters in gefährlicher Mission. Foto: dpa/Johannes Eisele

Bonn Auch mit 91 Jahren von ungebrochener Schaffenskraft: Clint Eastwood geht in „Cry Macho“ mit einem Jungen auf die konfliktreiche Reise von Mexiko nach Texas. Das lohnt das Hinsehen.

„Du bist zu spät“ sagt der Chef zu Mike Milo, als er am fortgeschrittenen Vormittag zur Arbeit antanzt. Der Angestellte wird von Clint Eastwood gespielt, und für ihn ist es bekanntlich nie zu spät, noch einmal einen Film zu drehen. 91 ist der Mann und blickt auf 66 Dienstjahre in Hollywood zurück. 18 Regiearbeiten hat Eastwood allein in den letzten zwei Jahrzehnten abgeliefert, und manchmal tritt er auch noch vor die Kamera. So wie jetzt in seinem neuen Film „Cry Macho“.