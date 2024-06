Marten Lou kommt aufs Panama Open Air Wie es ein 22-Jähriger aus Bonn aufs Coachella Festival schaffte

Es ist kurz nach 16 Uhr, als er an einem Samstag Ende April hinter das DJ-Pult tritt. Der Blick geht über das Tal der Colorado-Wüste in Kalifornien. Palmen, blauer Himmel, Sonnenschein. Was nach Urlaub klingt, bedeutet für ihn Arbeit. Auf dem Coachella-Festival soll Marten Lou zwei Stunden lang auflegen, mitten am Nachmittag. Keine leichte Aufgabe, kommt auf Musikfestivals die beste Stimmung doch häufig erst mit den Head­linern gegen Abend auf.