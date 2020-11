Planungssicherheit : CocoonDance Company aus Bonn bekommt Spitzenförderung des Landes

Düsseldorf/Bonn Zwölf freie Tanzensembles aus Nordrhein-Westfalen erhalten ab 2021 eine Förderung von je bis zu 100.000 Euro jährlich vom Land. Auch die CocoonDance Company aus Bonn zählt zu den ausgewählten Ensembles.

„Nordrhein-Westfalen hat eine ausgeprägte freie Tanzszene, die mit ihren experimentellen Ansätzen für wichtige künstlerische Impulse in der Kulturlandschaft sorgt“, erklärte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Montag in Düsseldorf. Die strukturelle Förderung solle den Ensembles Planungssicherheit verschaffen und sie bestärken, ihre Arbeit weiterzuentwickeln, um national wie international weiter an Sichtbarkeit zu gewinnen.