„Comedy Queens“ in der Springmaus „Natürlich gibt es genügend lustige Frauen“

Es ist ja so eine Sache mit dem Humor. So vielfältig wie die Gesellschaft nun einmal ist, so vielfältig sind auch die Witze, über die wir lachen müssen. Was den einen vom Hocker reißt, lässt die andere nur müde lächeln. Und umgekehrt. Trotzdem gibt es da diese weitverbreitete Annahme, dass Männer viel witziger seien als Frauen.