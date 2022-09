Bands, Tickets, Zeiten : Alle Infos zum Crossroads-Festival 2022 in Bonn

Bonn Vom 26. bis 29. Oktober bringt das Crossroads-Festival des WDR wieder acht internationale Acts nach Bonn. Hier gibt es alle Informationen zum Festival, das wieder in der Harmonie in Endenich stattfindet.



Seit 2003 veranstaltet der WDR Rockpalast das Crossroads-Festival in der Harmonie in Bonn. Vom 26. bis zum 29. Oktober 2022 wird den Besuchern wieder ein breites Spektrum an Musikgenres geboten. Von Space-Rock bis Retro-Funk ist alles dabei, was das Rockerherz höher schlagen lässt.

Crossroads-Festival: Das sind die Bands

Am Mittwoch, 26. Oktober, läuten The Casanovas und Kingswood das Festival ein. Donnerstag, 27. Oktober, spielen Nestor und Fire Horse, Freitag, 28. Oktober, präsentieren die Hamburg Blues Band & Friends und Morgane Ji ihren Sound. Den Abschluss machen The Jeremy Days und Silvershark am Samstag, 29. Oktober.

The Casanovas bringen australischen Hard-Rock in die Region. Das Trio mischt in old-school Manier Pub-Rifs mit packenden Melodien und Sleaze-Titeln. Ebenfalls aus Australien reist die Alternative Rockband Kingswood an. Tournee-Erfahrung konnten die Space-Rocker bereits als Support für AC/DC und Aerosmith sammeln.

Hardrock aus Schweden bringt die Band Nestor. Musikalisch siedeln sie sich zwischen AOR, Melodic Rock und New Wave Of British Heavy Metal an. Das niederländische Trio Fire Horse besteht zwar erst seit zwei Jahren, seine Mitglieder aber sind alte Hasen im Rockgeschäft. Jetzt spielen sie klassischen Rock, der durchaus auch durch die verschiedenen Subgenres des Rocks beeinflusst ist.

Hamburg Blues Band & Friends gelten als eine der besten Bands, die die europäische Bluesszene zu bieten hat. Seit 40 Jahren tourt die fünfköpfige Band durch die Clubs und verbindet Blues mit anderen Genres wie Soul, Boogie oder Jazz. Der Stil der von der französischen Insel Réunion stammenden Künstlerin Morgane Ji wird oft als nicht kategorisierbar beschrieben. Zwischen Rock, Pop und Elektro kreiert die „kreolische Königin“, wie die britische Presse sie nennt, mit ihren drei Bandkollegen einen kraftvollen, hypnotisierenden und doch tanzbaren Sound.

Die deutsche Band The Jeremy Days ist vielen noch von ihrem Evergreen „Brand New Toy“ bekannt. Nach längerer Pause musiziert die vierköpfige Band seit 2019 wieder zusammen. 2022 erschien das neue Album „Beauty in Broken“. Last but not least können sich Festivalbesucher auf Silvershark freuen - eine Band, die die Fusion zwischen Funk und Rock aufleben lassen.

Crossroads-Festival: Tickets und Uhrzeiten

Die Tickets für alle Festivaltage kosten 78,80 Euro (inklusive Gebühren) pro Person und sind hier erhältlich. Zudem sind auch Tickets für jeweils einen der Abende hier erhältlich. Am Mittwoch, Donnerstag und Samstag beginnen die Konzerte jeweils um 19.15 Uhr, Freitag bereits um 18.45 Uhr. Derzeit gibt es keine Zugangsbeschränkungen zur Harmonie.

Crossroads-Festival: Anfahrt