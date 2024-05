BTHVN-Woche in Bonn Daniel Hope und Thomas Hampson beweisen mit Musik Haltung

Als „alarmierend, bedrohlich und entsetzlich“ empfindet der in Südafrika geborene, jüdische Geiger Daniel Hope die derzeitige geopolitische Weltlage mit den Kriegen in der Ukraine und im Gaza als Brennpunkten. Und eines erschüttert den heute mit seiner Familie in Berlin lebende Präsidenten des Vereins Beethoven-Hauses ganz besonders: „Dass ich jetzt vielleicht meinen beiden kleinen Jungs erzählen müsste, dass es eventuell zu einem Krieg kommen könnte.“ Es sind Worte, die wohl niemanden unter den Zuhörern im Kammermusiksaal kalt lassen. Unter der Gesprächsleitung von Beethoven-Haus-Direktor Malte Boecker diskutierte er am Samstagmorgen eine intensive Stunde lang mit dem amerikanischen Bariton Thomas Hampson, der als eine Art Residenzkünstler in der von Hope geleiteten BTHVN-Woche gastierte, die vor dem Hintergrund von Krieg, dem Aufflammen des Antisemitismus und dem Erstarken der radikalen Rechten derzeit hoch aktuelle Frage „Mit Musik Haltung zeigen?“.