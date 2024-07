Bonner Stiftung fördert Musiker 19-jähriger Jazztrompeter auf der Überholspur

Der Junge hat viel zu tun. Gerade noch war er mit dem Bundesjazzorchester (BuJazzO) in einer Arbeitsphase, in dieser Woche gibt er ein Konzert in Paris, dann steht der Besuch bei den Eltern in Luxemburg an, ja, und an diesem Nachmittag noch eine Prüfung an der Musikhochschule in Köln. Wir treffen uns ganz in der Nähe in einem Café an der Eigelstein-Torburg. Daniel Migliosi macht nicht den Eindruck, dass ihn die übervolle Agenda irgendwie aus dem Takt bringen könnte.