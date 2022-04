„Bonner Glanz“ in der Redoute : Das Beethoven Orchester auf historischen Spuren

Ob in großem oder kleinem Rahmen: Das Beethoven Orchester unter Leitung von Dirk Kaftan überzeugt. Foto: Beethoven Jubiläums GmbH

Bonn Das Beethoven Orchester entführt seine Zuhörer in der Redoute in die Zeiten, als Ludwig van Beethoven und Anton Reicha zusammen in der Hofkapelle spielten. Ein Genuss.