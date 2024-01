„Hofkapelle 2“ in der Redeoute Bad Godesberg Das Beethoven Orchester Bonn überzeugt mit wilder Ausgelassenheit

In Mozarts „Entführung aus dem Serail“ schmachten Konstanze und Blonde im Harem des Bassa Selim und warten sehnsüchtig auf Rettung. Diese – zeittypischen – Orientfantasien lassen sich noch steigern. In Christian Gottlob Neefes Singspiel „Adelheid von Veltheim“ von 1780 sind es gleich fünf junge Frauen, die sich in Händen eines tunesischen Herrschers befinden. Deren Befreiung verlangt natürlich umso mehr Einsatz – auch musikalisch. Im vierten Akt sollen die fünf Frauen ihren Häschern entrissen werden. Wie, verrät eine Ouvertüre. Neefe (Beethovens erster Lehrer) lässt sich da nicht lumpen und schrieb eine veritable Schlachtenmusik, mit schrillen Trillern, mit signalartigen Motiven, kurz, Morgenappell und Kampfgetümmel. In der Bad Godesberger Redoute erklang das vom Beethovenorchester Bonn (BOB) unter Leitung von Dirk Kaftan wunderbar kernig und mitreißend.