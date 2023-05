Meron Mendel im Haus der Geschichte in Bonn Das Bekenntnis zu Israel reicht nicht aus

Mendel wurde 1976 in Ramat Gan im Bezirk Tel Aviv geboren und wuchs buchstäblich in der Wüste auf, in einem Kibbuz. „Ein Ort, an dem es keine Extremisten gibt – da ist die Friedensbewegung zu Hause“, erinnert sich der Historiker, Publizist und Pädagoge bei seinem Besuch in Bonn. „Aufgewachsen sind wir dort noch mit dem Erzfeind Jassir Arafat.“ Das Wort „Erzfeind“ spricht Mendel mit hörbaren Anführungszeichen. 1995, in dem Jahr der Ermordung des israelischen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin, kam Mendel zum Militär. Zunächst bei der Golani-Brigade, später in Hebron stationiert. „Dort kommt die gesamte Problematik in einer sehr extremen Form zum Ausdruck“, beschreibt Mendel den Ort im Westjordanland. „Die dortigen Siedler sind die fanatischsten Fanatiker. Wir mussten die Palästinenser vor den Siedlern schützen.“