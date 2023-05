Spielplan 2023/24 Das bietet das Bonner Schauspiel in diesem und nächstem Jahr

Schön, wenn sich das Theater selbst auf die Bühne bringt. Und auch das eigene Scheitern zum Thema eines Stückes wird wie in der wunderbaren Komödie „Der nackte Wahnsinn“ von Altmeister Michael Frayn, in der sich alles um eine Inszenierung dreht, mit der eine Truppe auf Tournee gehen will. Es geht schief, was nur schief gehen kann. Und es wird immer schlimmer (Regie Sascha Hawemann). Streng genommen passt diese Komödie, die Anfang September im Bonner Schauspiel Premiere hat, nicht in die Agenda von Schauspielchef Jens Groß, dessen Programmatik gewöhnlich auf den Säulen Literaturpflege, Angebundenheit an Bonn, Nachhaltigkeit, Klima und Partizipation basiert und der gerne den Fokus auf Themen „zwischen Klimakatastrophe sowie Erderwärmung und kapitalistische Kälte“ richtet.