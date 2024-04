Rückkehr eines alten Bekannten Das bietet die neue Saison der „Highlights des Internationalen Tanzes“

Insgesamt holt Elbers in seiner zweiten Spielzeit als Tanzkurator neun Produktionen nach Bonn, die meisten davon zu einem Doppelgastspiel. Dabei ist ihm Vielfalt wichtig, wie er am Donnerstagnachmittag im Bonner Opernhaus erläuterte. Nicht alle Produktionen müssen seiner Ansicht nach eingängig sein, sie dürfen gerne auch mal das Publikum herausfordern. Dafür stehen gleich im Oktober und November folgende Gastspiele: Das Tao Dance Theatre aus China, das mit den fast philosophisch-spirituellen Stücken „Kaleidoskop 13 & 14“ aus Tao Yes 2008 begonnenen „Series of Numbers“ zu sehen ist. Marina Mascarells Tanzstück „Køter“, das sie als Leiterin des Dansk Danseteaters präsentiert, schlägt hingegen gesellschaftskritische Töne an. Das Außenseitertum trägt das Stück schon im Originaltitel, der mit dem Begriff „Straßenköter“ übersetzt werden kann.