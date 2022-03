Henning Schmidtke im Haus der Springmaus in Bonn-Endenich : Das Ego und ich

Bonn Das mit dem Egoismus ist so eine Sache. Dringend an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, findet Henning Schmidtke. Gesagt, getan im Haus der Springmaus. Und Stimmen imitieren kann er auch.

Auf Egomanen können viele Menschen problemlos verzichten. Auf amerikanische (Trump) ebenso sehr wie auf russische (Putin). Dabei sind wir ja quasi selber schuld, dass diese Menschen inzwischen so mächtig und so gefährlich geworden sind, wir und der Kapitalismus. „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht“, so lautet die Maxime dieser Wirtschaftsform. Doch das müsse gar nicht so sein, sagt Henning Schmidtke im Haus der Springmaus. Denn: „Wenn jeder an seinen Nächsten denkt, ist auch an alle gedacht.“ Aus liberal wird sozial, und wenn man dann noch ein paar Ex-Präsidenten und Diktatoren sowie einige Konzernbosse auf den Mond oder besser noch gleich zum Mars schießen würde, hätte man gleich eine viel bessere Welt geschaffen. Die Frage ist nur, ob Schmidtke, der bekennende Egomane unter den deutschen Kabarettisten, auch in die Rakete steigen müsste – oder ob er mit seinem Programm „Egoland“ Schule macht.