Blick in die Niederlande Das hat das Originalklang-Festivals „FEL!X“ zu bieten

Das Auftaktkonzert am 27. August in der Philharmonie fällt in diesem Zusammenhang jedoch noch etwas aus Reihe. Gespielt wird nicht Musik des Barock oder der Renaissance, sondern die Sinfonie Nr. 4, die „Romantische“, des Österreichers Anton Bruckner, dirigiert von dem Spanier Pablo Heras-Casado. Es ist das Orchester Anima Eterna Brügge, das diesen Abend thematisch dann doch einfängt. Die Belgier gehören seit Langem zu den international profiliertesten Ensembles der Originalklang-Bewegung. Und mit Heras-Casado steht einer der zurzeit interessantesten Dirigenten am Pult, der sich in alter und neuer Musik ebenso zu Hause fühlt wie in der Romantik. Im vergangenen Jahr schaffte er mit seinem Bayreuther „Parsifal“ den Sprung nach ganz oben. Und nun also Bruckner, dessen 200. Geburtstag die Musikwelt im September feiert.