Schülerinnen und Schüler auf Bonner Bühnen Das Programm des Bonner Schultheater-Festivals Spotlight

16.6.: Workshop „Go with the Flow – Tanz und Improvisation“ (für alle von 10 –13 Jahren: 11 – 14 Uhr // für alle von 14 –18 Jahren: 15 – 18 Uhr in der Theatergemeinde Bonn)

18.6., 16 Uhr: Führung durch die Werkstätten des Theater Bonn (Siegburger Straße 42)

19.6., 14 – 17 Uhr: performArt Theaterworkshop mit Studierenden der Alanus-Hochschule für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (Brotfabrik)

20.6., 15 – 17 Uhr: Rundgang und Workshop „Kunst aufräumen“ (LVR Landesmuseum)