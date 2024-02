Wilde Wohngemeinschaft Das Rheinkabarett spielt „Nur über meine Leiche“ im Haus der Springmaus

Ein Freitagvormittag in der Frongasse. Sie schlummert noch vor sich hin, die Endenicher Kulturmeile. Nur nicht im Haus der Springmaus. Der Theatersaal hat sich in eine Wohngemeinschaft verwandelt, ab sofort nur noch mit der gängigen Abkürzung WG bezeichnet. Eine WG der ganz besonderen Art (und mit ganz besonderen Herausforderungen!) als Hauptschauplatz der neuen Produktion „Nur über meine Leiche“ des Rheinkabarett-Ensembles unter der Regie von Hans Holzbecher. In einer Probenpause sitzen der Regisseur und die vier Rheinkabarettisten Cosima Seitz, Michael „Mike“ Müller, Christoph Scheeben und Susanne Pätzold entspannt an einem Tisch. Letztgenannte begnadete Parodistin, wie ihr Bühnenpartner Müller noch wohlbekannt aus der hervorragenden TV-Satire „Switch“ beziehungsweise „Switch reloaded“, ersetzt das langjährige Rheinkabarett-Urgestein Andreas Etienne. Bekanntlich hat Etienne seinen Abschied von der Bühne verkündet, auch wenn es ein Abschied auf Raten ist.