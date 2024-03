Ausstellung Milein Cosman im Stadtmuseum Bonn Das Rheinland als Sehnsuchtsort

Man sieht eine sehr begabte Zeichnerin, die sich mit stimmungsvollen Landschaften an ihre Kindheit in Düsseldorf und am Niederrhein erinnert. Während ihres Aufenthaltes in Bonn zeichnet sie nicht nur Politikerköpfe, es zieht sie auch zum Beethoven-Denkmal und zum Rheinufer (mit der gerade fertiggestellten Rheinbrücke). Im damals beschaulichen Londoner Stadtteil Hampstead baut Cosman sich zusammen mit ihrem Mann, dem Musiker Hans Keller, ein neues Zuhause auf. Sie porträtiert Freunde, berühmte Musiker wie Furtwängler und Strawinsky und immer wieder ihren Mann. Für die Programmzeitschrift „Radio Times“ der BBC arbeitet sie viele Jahre als Illustratorin. In Zukunft sollen Cosmans Werke und die Erinnerung an sie gemeinsam mit vergangener und gegenwärtiger Exilkunst im „Forum Exilkultur“ sichtbar gemacht werden.