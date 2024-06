Konzerte 2024/2025 Das sind die Highlights der neuen Saison im Beethoven-Haus

Der Großvater des 28-jährigen chinesischen Bratschisten Diyang Mei muss einen guten Einfluss auf seinen Enkel ausgeübt haben. Seine Liebe zur Musik war es, die bereits den fünfjährigen Knirps dazu brachte, das Geigenspiel zu erlernen, berichtete die Leiterin des Kammermusiksaales, Julia Kluxen-Ayissi, am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Beethoven-Haus-Saison 2024/2025. Er habe sofort Gefallen daran gefunden und mehr noch an der Bratsche, in deren Klang sich Diyang Mei als Zehnjähriger verliebte. Als er dann noch eine Dokumentation über Herbert Karajan und die Berliner Philharmoniker im Fernsehen sah, war dem jungen Talent klar: Von diesem Orchester möchte er später einmal ein Teil sein. Mit 26 Jahren hatte er es geschafft. Seit Oktober 2022 spielt er die erste Solobratsche bei den Berlinern. Auch in Bonn wird man das Ausnahmetalent kennenlernen können. In der kommenden Saison ist er Artist in Residence des Beethoven-Hauses.