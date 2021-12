Ausstellung im Künstlerforum : Das Spiel mit dem Zufall

Ausstellung

Insgesamt 24 Künstler der beiden Gruppen KGB und JETZT haben sich auf dieses Spiel eingelassen, in dem es vor allem um Überraschungsmomente, kreative Prozesse und den Mut zum Chaos geht. Es ist eine Reise in ungewisses Terrain, in dem man dem glücklichen oder verhängnisvollen Zufall begegnet oder auch einfach nur von den Umständen geleitet wird.