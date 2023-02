Herbert Knebel im Pantheon Bonn : Das Tier unter der Kappe

Bonn „Fahr zur Hölle, Baby“ heißt die Tour, mit der Herbert Knebel und sein Affentheater auf Tour sind. Im Pantheon kommt das ziemlich gut an. Und nicht nur Knebel darf sich dabei austoben.

Eigentlich wollte Herbert Knebel (alias Uwe Lyko) ja E-Gitarrist werden und nicht Fernmeldetechniker (ein Beruf, den er eigenen Angaben zufolge früher einmal ausgeübt haben will) oder gar Bergmann. Immerhin war der Mann mit der Kappe einst ein wildes Tier, ein Rocker vor dem Herrn, immer voll unter Strom – doch das hat halt nicht sein sollen. Wegen der feschen Lola, dank derer er während einer kurzen Beziehung Bluthochdruck bekam. Also musste Knebel ruhiger werden. Und seine Guste heiraten. Besser für die Pumpe und billiger als Pillen. Jetzt rockt der verschrobene Ruhrpott-Pensionär nur noch mit seiner Band Affentheater, so wie jetzt im Rahmen der „Fahr zur Hölle, Baby“-Tour im Pantheon. Was völlig ausreicht.

Ein leidenschaftlicher Dampfplauderer

So soll es noch Jahre weitergehen

Im Pantheon kommt das Affentheater auf jeden Fall bestens an. Zwischen den einzelnen Songs plaudert Knebel aus dem Nähkästchen, erzählt vom Besuch eines Ponyhofs, vom „Smart Herbert“ als Antwort auf jedes Smart Home und von seinen Reisen in fremde Länder. Klingt alles gut. Zu gut. Dem Braten trauen die anderen nicht. Da muss doch was faul sein beim Knebel. „Nach außen immer lustig, aber innen ein Trümmerhaufen“, sagen sie. Schade, dass diese Einschätzung nicht aufgelöst wird. Auffällig ist allerdings, dass Knebel immer mal wieder die Bühne verlässt und den anderen Raum für ein paar Gedanken oder auch mal ein komplettes Lied gewährt. Ist man von so einer Rampensau wie Knebel gar nicht gewohnt. Sorgen muss man sich über ihn aber keine machen: Erst vor ein paar Wochen hat Uwe Lyko in einem Interview bestätigt, dass er mit seiner Kunstfigur gerne noch so zehn Jahre weiter auftreten möchte. Die Zukunft vom Knebel ist also gesichert.