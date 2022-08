GA-Buch „Die Jahrhundertflut – Chronik einer Katastrophe“ : „Das war apokalyptisch“

Bonn „Die Flutkatastrophe geht uns alle an“: Gesprächsrunde zum GA-Buch „Die Jahrhundertflut“ im Bonner Haus der Bildung

Auf dem Podium berichtete Markus Zettelmeyer, stellvertretender Kreisbrandmeister Rhein-Sieg, von seinen Eindrücken an jenem unvergleichlichen 14. Juli 2021 in Rheinbach: „Was man sah, waren unvorstellbare Dimensionen. Wo sonst überhaupt kein Wasser war, da war nur noch Wasser. Überall.“ Zettelmeyer beklagte nicht zuletzt die zahlreichen Falschmeldungen in den so genannten sozialen Medien, wonach die Steinbachtalsperre gebrochen sei: „Wir standen mit 50 Personen auf dem Rathausdach und haben auf die Flut gewartet.“ Martin Gausmann, GA-Fotograf an der Ahr, schilderte eindrucksvoll, wie „die braune Brühe“ in sein Haus in Bad Neuenahr hineinschoss. „Das Wasser stieg schlagartig an, wie in Wellen. Heute weiß ich, dass die gebrochenen Brücken der Grund dafür waren. Wir sind dankbar dafür, dass wir das überlebt haben.“