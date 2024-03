Im Pantheon in Bonn Das WDR-Kabarettfest ist wunderbar poetisch und kontrastreich

„Wer seine Männlichkeit durch ein pinkes Trikot gefährdet sieht, der lässt sich auch nach einer versehentlich verspeisten veganen Currywurst sofort den Magen auspumpen. Das einzig Problematische an diesem Trikot ist der Preis von 100 Euro.“ Tobias Mann bringt es auch in Sachen neues Auswärtstrikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mal wieder köstlich auf den Punkt. Nach der Pause wird der idealbesetzte Gastgeber des WDR-Kabarettfests im ausverkauften Pantheon außerdem noch die Theorie ausbreiten, dass Markus Söder seine Rede am Politischen Aschermittwoch von einer Künstlichen Intelligenz habe schreiben lassen – als eine „Mischung aus Franz Josef Strauß, Fips Asmussen und Bushido“.