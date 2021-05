Musikwettbewerb in Siegburg : Dem historischen Klang auf der Spur

Der Wettbewerb

Im Zentrum dieses neuen Wettbewerbes für historische Aufführungspraxis steht das Werk Ludwig van Beethovens, ergänzt durch Werke von Komponisten aus seinem Bonner und Wiener Umfeld. Am 25. Mai startet der Wettbewerb online, die zweite Runde mit zehn teilnehmenden Ensembles beginnt am 27. Mai und die finale Schlussrunde mit fünf Ensembles am 29. Mai. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt am 30. Mai um 16 Uhr auf beethoven.siegburg.de, wo alle Wettbewerbsvideos verlinkt sind. kwk