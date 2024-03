Drei Shows im April Alle Infos zu den Konzerten von Depeche Mode in Köln

Nach mehr als fünf Jahren Pause gingen Depeche Mode im vergangenen Jahr auf große Welttournee in Europa und Nordamerika. Nun hängen sie nach der restlos ausverkauften Tour noch eine europäische Ehrenrunde dran. Die „Memento Mori World Tour“, die nach ihrem jüngsten Album benannt ist, startete am 22. Januar in London und findet ihren Abschluss mit gleich drei Shows in Köln. Fans der Synthie-Pop-Band dürfen sich in der Lanxess Arena auf einen Mix aus altbekannten Hits wie „Personal Jesus“ und „Enjoy the Silence“ sowie Tracks der jüngsten Platte wie „My Favourite Stranger“ gefasst machen.