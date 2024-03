Sein „Lear“ wurde zum Klassiker Der bedeutende Komponist Aribert Reimann ist gestorben

Den wohl nachhaltigsten Bühnenerfolg feierte der Komponist Aribert Reimann 1978 mit seiner Vertonung von William Shakespeares Drama „King Lear“. Dass er zu der Komposition von Dietrich Fischer-Dieskau, einem der besten Sänger seiner Zeit, angeregt wurde, spricht für die besondere Sensibilität des Komponisten im Umgang mit der menschlichen Stimme. In der neuen Musik keine alltägliche Gabe. Mit „Lear“, wie das Stück bei ihm heißt, schuf Reimann einen Klassiker der späten Moderne, der sich bis heute stabil in den Spielplänen gehalten hat. Am Mittwoch ist sein Schöpfer in seiner Heimatstadt Berlin gestorben, wie der Schott-Musikverlag am Donnerstag mitteilte. Er wurde 88 Jahre alt.