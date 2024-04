„Kunst, die ich toll finde“ Der Bonner Roland Uphoff zeigt seine Kunstsammlung im Künstlerforum

Seit 30 Jahren sammelt Uphoff – Bonner Anwalt für Eltern von geburtsgeschädigten Kindern – Kunst. In wenigen Tagen wird er 60 – gefeiert wird im Künstlerforum. „Kunst, die ich toll finde, die mich inspiriert“, nennt er als Kriterien für den Kunstkauf. In der Ausstellung zeigt er, was er damit meint. 1991 kam der gebürtige Lippstädter (Westfalen) nach Bonn, 1993 kratzte er alles Geld zusammen, um mit seiner damaligen Ehefrau zwei Fotos des berühmten Promi-Porträtisten Peter Beard in Hamburg zu kaufen, der sein Glück auf den Spuren der Autorin Karen Blixen in Afrika gefunden hatte. Der Kauf der Fotos löste etwas aus, erzählt Uphoff. Er ging ins Museum, besuchte Galerien, beschäftigte sich intensiv mit der Kunst. Mit Pop Art von Roy Lichtenstein bis Andy Warhol stieg er dann tiefer in das Abenteuer Kunstsammeln ein. Sein Interesse richtete sich – neben dem Blick auf „alte weiße Männer“ wie Gerhard Richter, Martin Kippenberger und Günter Uecker, um nur einige zu nennen – auch immer auf Gegenwartskunst. Mit wachsendem Interesse für junge, weibliche Positionen. Diesen Strang möchte er in seiner Ausstellung im Künstlerforum dokumentieren.