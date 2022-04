Benoît Tremsal ist im Alter von 70 Jahren an ALS gestorben : Der Eitorfer Künstler Benoît Tremsal ist tot

Benoit Tremsal 2012 im Pumpwerk Foto: Holger Arndt/Holger Arndt General-Anzeig

Bonn Der Künstler Benoît Tremsal ist mit Arbeiten in der Natur und vielen Projekten in der Region bekannt geworden. Jetzt ist er 70-jährig in Eitorf an ALS gestorben.

Was es denn für Geheimnisse waren, die der Boden – spektakulär gekippt – preisgab, fragt sich der Betrachter angesichts eines Land-Art-Werks von Benoît Tremsal in Osnabrück. Und staunt, wie unter der Regie des Franzosen die Erde mit einer gewissen Eleganz Dinge hervorbrachte oder auf immer verschluckte. An dieser Schnittstelle zwischen Natur und Architektur, zwischen Oben und Unten tat sich Faszinierendes, lässt sich anhand des Werks von Tremsal rekapitulieren: Mächtige Bodenscheiben werfen sich auf oder erheben sich wie Rampen, Mauerfragmente verschwinden einfach, die Erde tut sich auf, bringt Objekte ans Licht. In Zell am Moos, Augsburg und im Braunkohlerevier von Grevenbroich, in Luxemburg und Frankreich hat Tremsal eindrucksvolle Spuren hinterlassen. Seit Juli 2000 lebte der Franzose in Eitorf. Am vergangenen Freitag ist er dort 70-jährig gestorben. Er litt an der Krankheit ALS.

Projekte im öffentlichen Raum

Tremsal hat sich mit seinen Projekten im öffentlichen Raum einen Namen gemacht, war aber auch als Zeichner und Bildhauer aktiv. So ließ er in Nancy seine „archeotectures“ auftreten, faszinierende Zwitter aus Mobiliar und Kreatur. Im Pumpwerk Siegburg stapelten sich geschachtelte Architekturen bis unters Dach. Wiederholt präsentierte sich der Künstler in der Region. So hatte er 2018 unter dem Titel „Querwachsen“ eine Einzelausstellung im Museum Burg Wissem, 2012 konnte man ihn unter dem Titel „Invasiv“ im Kunstvereins-„Pumpwerk" erleben. Seine erste Ausstellung im Kreis war 2002 der „Small Market Of Foolish Things“ in Siegburg. Regelmäßig stellte Tremsal auch im Künstlerforum Bonn aus. Tremsal hat in der Region auch Künstler, die er schätzte, präsentiert, kuratierte Ausstellungen im Pumpwerk und in den Eitorfer Schoeller-Hallen.

Auch zeichnerisch aktiv

Spannend ist auch Tremsals zeichnerisches Werk, an dem er bis zuletzt arbeitete, etwa der Zyklus „Eine Geschichte der Bäume“ von 2021, über den Jürgen Röhrig schrieb: „Der Künstler Tremsal besucht Pablo Picasso, er zwinkert René Magritte zu und wundert sich über Marcel Duchamp. Er tanzt gar mit Egon Schiele und trocknet schließlich mit Salvador Dali. Selten habe ich witzigere Bildtitel gelesen.“ Das, was er in seinen Ausstellungen zeigte und als Land-Art-Inszenierungen präsentierte, ist nur die Spitze des Eisbergs: Aufregend ist auch, was sich unter dieser Spitze tat. Vor einigen Jahren erschien „Refusés und andere Sackgassen. Katalog der nicht realisierten Projekte 1992 bis 2018“. 78 Projekte umfasst dieses imaginäre Museum.