Lesung in Bonn Der französische Autor Nicolas Mathieu im Institut français

Das Chanson „Les lacs du Connemara“ von Michel Sardou ist in Frankreich (fast) immer krönender Abschluss von Hochzeitsfeiern und Examenspartys. Das 1981 veröffentlichte Lied verbindet in einem zerrissenen Land Elite, Intellektuelle und einfache Leute. Es fehlte in keinem von Sardous Konzerten, im April 2018 beschloss es seinen letzten Auftritt in Paris und besiegelte das Ende einer jahrzehntelangen Karriere. Allerdings nicht für immer. Am 3. Oktober hat der Ruhestand ein Ende, dann startet Sardou in Rouen eine neue Frankreich-Tournee. Wer will es ihm verdenken, er ist ja gerade erst 76.