Premiere des Musicals Der Gute-Laune-Musikdampfer legt im Contra-Kreis-Theater an

Die leichte Kleidung der Passagiere und der Mannschaft lässt eher Mallorca als Reiseziel vermuten, trotz Erderwärmung dürften beim Landausflug im norwegischen Tromsø mehr solide Textilien nötig sein. Der Kapitän in schneeweißer Uniform gibt gleich zu Anfang die wichtigste Bordregel bekannt: „Ihr seid die Brandung!“ Wann immer das Wort „Welle“ fällt (was ziemlich oft passiert), reißt das Publikum also brav die Arme hoch. Zum „Fanbag“-Notgepäck gehören zudem Bierdeckel als Rettungsringe und allerhand weitere Mitmach-Objekte. Schunkeln darf man gern, obwohl es bis zum rheinischen Karneval noch etwas Zeit hat. Es muss auch nicht gleich ein ganzer Eimer Ouzo sein für die Ballermann-Stimmung, die bei der Bonner Premiere einige Zuschauerinnen und Zuschauer fluchtartig von Bord trieb.