Das Education-Programm des Beethoven Orchesters : Der „König Karotte“ macht den Anfang

Erzählerin in „König Karotte“: Mira Wickert. Foto: Markus J. Bachmaann

Bonn Am Sonntag startet die neue „b.jung“-Saison des Beethoven-Orchesters. Ein Überblick über eine Spielzeit mit vielen spannenden Aufführungen und Projekten

Die Sommerferien sind kaum zu Ende, da steht „König Karotte“ schon parat. Er ist der Titelheld des ersten Kinderkonzertes, mit dem das Beethoven Orchester sich an diesem Sonntag (11 Uhr, Bundeskunsthalle) ebenfalls aus dem Urlaub zurückmeldet. „Es ist ein Orchestermärchen, das im Gemüsebeet stattfindet“, erläutert Musikvermittlerin Lorna Bowden mit einem leichten Augenzwinkern. Die Karotte erkläre sich selbst zum König, berichtet sie weiter, was bei den anderen Pflanzen im Gemüsebeet nicht so gut ankomme. Erst als Gefahr in Gestalt eines hungrigen Hasen droht, rücken die Pflanzen zusammen. Die knapp einstündige Vorstellung basiert auf Jacques Offenbachs „Le roi Carotte“. Johannes Mayr dirigiert, Erzählerin ist Mira Wickert, die für die erkrankte Janina Burgmer einspringt.

“Nannerl packt aus“

Das Stück ist der Auftakt zu dem vielfältigen Education-Programm „b.jung“ des Beethoven Orchesters. Einen roten Faden gibt es auch, der sich von der Rolle des Beethoven Orchesters als offizieller UN-Botschafter für Klima und Nachhaltigkeit ableitet. „Das bietet viel ‚Futter’, um schöne Konzertprogramme zu machen“, hat Bowden bei der Konzeption dieser Saison festgestellt. Dabei wird die Idee der Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinne gemeint. Im Familienkonzert Nr. 4, „Nannerl packt aus“, geht es am 5. März 2023 um um die „Gleichstellung der Geschlechter“. Die Musik dazu stammt von Maria Anna („Nannerl“) Mozart und anderen Komponistinnen.

Im ersten Familienkonzert am Sonntag, 4. September, 11 Uhr, im Opernhaus dirigiert Cecilia Castagneto Beethovens Sinfonie Nr. 6, die „Pastorale“, die mit orientalischen Klängen des Nourouz Ensembles kontrastiert wird.

Zauberlehrling zu Halloween

Das zweite Familienkonzert spielen sie am 30. Oktober, also einen Tag vor Halloween, wie Bowden anmerkt: „Da bietet es sich natürlich an, den ‚Zauberlehrling‘ von Dukas zu spielen.“ Wobei an diesem Vormittag nicht nur professionelle Musikerinnen und Musiker auf der Bühne stehen werden, sondern auch Kinder aus verschiedenen Grundschulen der Stadt, die Halloween-Lieder singen werden.

Dieser partizipative Ansatz ist im nächsten b+-Projekt, das sich um Beethovens Sinfonie Nr. 7 drehen wird, noch sehr viel stärker ausgeprägt. Die Nachfrage sei nach der Pandemie wieder groß, sagt Bowden: „Die Lehrkräfte trauen sich jetzt wieder mehr.“ Über den Zeitraum eines halben Jahres erarbeiten Schülerinnen und Schüler eigene künstlerische Beiträge zu den einzelnen Sätzen der Sinfonie, die dann bei der Aufführung des Werks am 25. März 2023 von ihnen selbst präsentiert werden. Es dirigiert Generalmusikdirektor Dirk Kaftan.

Erinnerung an das Warschauer Ghetto

Er wird auch beim Schulkonzert „There Was No Hope“ (12. Mai 2023, Opernhaus) am Pult stehen. Das Orchester beteiligt sich mit diesem Konzert an der „Narzissen-Kampagne“ des Warschauer POLIN-Museums, die an den 80. Jahrestag des Aufstands der Juden im Warschauer Ghetto erinnert. Es erklingt ein Trompeten-Konzert des mittlerweile viel gespielten polnischen Komponisten Miecyslaw Weinberg. Selina Ott spielt das Solo.

Insgesamt bietet das b.jung-Programm zwölf Veranstaltungen an. Hinzu kommen noch Projekte unter dem von Oper, Schauspiel und Orchester gemeinsam organisierten Dach „Portal“ sowie viele Aktivitäten mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters in Schulen. Auch ein Projekt mit der Bonner Kinderonkologie ist laut Bowden geplant.