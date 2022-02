Neu im Kino in Bonn : „Der Pfad“: Ein Familienfilm über Flucht

Auf der Flucht: Julius Weckauf (links) als Rolf Kirsch und Volker Bruch als sein Vater Ludwig in einem Szenfoto mit Jytte-Merle Böhrnsen. Foto: dpa/Andrea Resmini

Bonn Es ist ein Familienfilm zum Thema Flucht: „Der Pfad“ arbeitet mit zwei großartigen Kinderdarstellern ein Stück NS-Geschichte auf. Unsere Kritik zum Kino-Neustart.



Von Martin Schwickert

Am Strand von Marseille liegen die Menschen in der Frühsommersonne. „Gut oder böse?“, fragt der Vater den Sohn und zeigt mit dem Finger auf eine der Sonnenbadenden. Schwer zu sagen. In Badeanzug oder Schwimmhose sehen alle Menschen harmlos aus. Die Frau, die mit ihrem Kind schimpft: böse. Der Mann, der den Hund streichelt: gut. Es ist ein Spiel, das Ludwig Kirsch (Volker Bruch) mit seinem Sohn Rolf (Julius Weckauf) gern spielt. Aber nicht nur. Unbekannte Mitmenschen schnell einschätzen zu können, kann für sie zu einer Überlebensfrage werden.

Die beiden sind im Jahr 1940 auf der Flucht. Der Journalist steht auf der Fahndungsliste der Nazis. Seine Frau Katja (Anna Maria Mühe) ist bereits in New York. Vater und Sohn hofften, in Marseille eine Schiffspassage zu bekommen. Aber das Kollaborationsregime von Vichy hat die Route dichtgemacht. Deutsche Soldaten patrouillieren durch die Stadt. Neben dem Mann, der den Hund streichelt, liegt eine SS-Uniform. „Kapital böse“, urteilt der Zwölfjährige fachkundig und mit ängstlichem Blick. Und so bleibt den beiden und ihrem geliebten Hund Adi nur – wie es der Vater nennt – ein „Spaziergang“ über die Pyrenäen nach Spanien und von dort nach Lissabon, von wo noch Schiffe nach Übersee ablegen.

Im Grenzort Banyuls-sur-Mer werden sie von Fluchthelfern erwartet. Aber nicht das Ehepaar soll sie über die Berge führen, sondern ein spanisches Mädchen. Nuria (Nonna Cardoner) ist nur wenige Jahre älter als Rolf und kennt sich auf den Schleichwegen durch die Pyrenäen bestens aus. Ihre Eltern sind im spanischen Bürgerkrieg umgekommen. Als Schleuserin verdient sich das wortkarge Mädchen seinen spärlichen Lebensunterhalt. „Kein Hund“, sagt sie unmissverständlich, aber Rolf kann sich nicht von seinem Adi trennen, füllt ihn mit Schnaps ab und versteckt ihn in seiner Tasche. Ein folgenschwerer Fehler. Denn gerade als eine deutsche Militärpatrouille später an der Straße vorbeifährt, jagt der Hund einem Hasen hinterher. Um die Kinder zu schützen, stellt sich der Vater den Uniformierten. Fortan sind Nuria und Rolf auf sich allein gestellt.

Mit „Der Pfad“ verfilmt Tobias Wiemann den 2017 erschienenen Kinder- und Jugendroman von Rüdiger Bertram. Der Buchautor wiederum ließ sich durch die autobiografischen Erinnerungen „Mein Weg durch die Pyrenäen“ von Lisa Fittko inspirieren, die während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche Flüchtlinge aus Deutschland und Frankreich durch die Berge nach Spanien geleitete. Der bekannteste von ihnen war Walter Benjamin, nach dem heute noch der Pfad über die Pyrenäen benannt ist.

Ähnlich wie „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ arbeitet auch Wiemanns Film das Thema Flucht vor dem NS-Regime in einer gelungenen, kindgerechten Form auf. Der stets grundsympathische Julius Weckauf, der als Hape-Kerkeling-Inkarnation in „Der Junge muss an die frische Luft“ die Herzen des Publikums eroberte, ist auch hier als Identifikationsfigur bestens besetzt. Mit seiner natürlichen Überzeugungskraft spielt er den wohlbehütet aufgewachsenen Großstadtjungen, der sich plötzlich ohne den verlässlichen Vater in seinem Flüchtlingsleben zurechtfinden muss.

Nach dem ersten Drittel ruht der Film allein auf den Schultern der beiden Kinderdarsteller, die ihre Aufgabe mit erstaunlicher Souveränität absolvieren. Die junge Nonna Cardoner ist eine echte Entdeckung und bietet als verschlossene Schleuserin den idealen Gegenpol zu Weckaufs Frohnatur. Wenn dann irgendwann doch noch ein Lächeln über ihr Gesicht huscht, glaubt man ein ganz anderes Mädchen vor sich zu sehen, das kurz wieder Kind ist und viel zu früh erwachsen werden musste.