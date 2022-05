„Der Schimmelreiter“ als partizipative Aufführung im Schauspielhaus Bad Godesberg : Der realistische Geisterseher

Lange hat Theodor Storm mit dem „Schimmelreiter“ gerungen. Jetzt bringen Schüler das Stück ins Schauspielhaus in Bonn-Bad Godesberg. Es gibt brandaktuelle Bezüge.

Kampf gegen die wütenden Elemente

Der Ursprung der Geschichte vom Kampf gegen die wütenden Elemente aber stammt keineswegs, wie lange vermutet wurde, aus seiner heimatlichen Nordseelandschaft. Vielmehr geht er auf die 1838 in der Zeitschrift „Das Danziger Dampfboot“ erschienenen Erzählung „Der gespenstige Reiter. Ein Reiseabenteuer“ zurück. Nicht nur die schaurige Stimmung – es ging um eine unheimliche Begegnung an der nächtlichen, vor Eis berstenden Weichsel – traf einen Nerv des Spuk liebenden Dichters. Es wurden auch die Erinnerungen an die „verderbliche Flut von 1825“, die den damals erst siebenjährigen Knaben zutiefst beeindruckt hatte, wieder lebendig. Sein Vater war als Advokat mit der Untersuchung der Schäden betraut und rief zu Spenden für die Flutopfer auf. Theodor Storm kannte also von klein auf die Urgewalt des Meeres.