Klasse Unterhaltung im Haus der Springmaus Der Schwanengesang des Andreas Etienne

Die Gleichung ist ja ganz einfach. Andreas Etienne braucht die Bühne und er braucht das Publikum. Bühne und Publikum brauchen Andreas Etienne. Punkt. Und so darf in der Ankündigung, bei „King Mum“ handele sich um Etiennes letztes Bühnenprogramm, ein entscheidendes ergänzendes Wort nicht fehlen. Es ist sein mutmaßlich letztes Programm. Die größten Zweifel an seinem endgültigen Abschied hegt offenbar Etienne selbst, aber dazu später mehr. Und Michael „Mike“ Müller, der seit vier Jahrzehnten Etiennes Bühnenpartner ist und ihn wohl so genau wie niemand sonst kennt, sagt am Freitagabend im ausverkauften Haus der Springmaus: „Wenn der jetzt in Rente geht, langweilt der sich zu Tode.“ Eben. Höchst unwahrscheinlich also, dass die neue Produktion „King Mum“ Etiennes Schwanengesang sein soll.